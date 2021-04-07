Ярославль, 7 апреля, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин заявил, что при принятии изменений в Генплан города у мэра Владимира Волкова может быть конфликт интересов. Такое заявление Каширин сделал на заседании муниципалитета 7 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Владимир Волков

Несмотря на то, что трансляция была отключена, один из депутатов вел прямой эфир с заседания в социальных сетях. Наиболее спорный вопрос касался перевода земельного участка около бывшего торгового центра «Карусель» в общественно-деловую зону. ТЦ приобрёл новый собственник, который ведёт ремонт и готовится к открытию мебельного центра.

«Это ООО «МСИ» неким образом связано с мэром города Ярославля. Наблюдается конфликт интересов. Мэр не должен поддерживать проект своих знакомых. Коллеги, вам не в Люберцах избираться. Вы думайте об этом когда вы голосуете. Предлагаю мой проект принять решения», — заявил депутат Анатолий Каширин.

Ранее в социальных сетях появилась фотография, на которой человек, похожий на Владимира Волкова, находится вместе с возможной владелицей компании, которой принадлежит ТЦ.

Мэр Владимир Волков отреагировал мгновенно. Он заявил, что готов подать на депутата в суд.

«У меня просьба комиссии по этике дать оценку вот этим пустым заявлениям человека, который по факту абсолютно понятные интересы преследует и дать оценку нашего правового управления — причём здесь Люберцы и моя (неразборчиво) с торговым центром. Я абсолютно уверен, что если будет основание подать в суд на вас — я обязательно это сделаю», — заявил мэр Ярославля Владимир Волков.

В итоге депутаты проголосовали за принятие изменений в Генплан города. Напомним, началось заседание при странных обстоятельствах — депутаты не видели на мониторах документов, не работала официальная трансляция, а председатель муниципалитета попал в больницу.

Добавим, что никакой комиссии по этике в муниципалитете Ярославля нет.