Москва, , 12:25 — REGNUM Суперджет столкнулся с птицей

Аэропорт Москва (Шереметьево). При послеполетном осмотре самолёта RRJ-95, рейс ФВ6466 Воронеж (Чертовицкое) — Москва (Шереметьево) авиакомпании «Россия» обнаружены следы от попадания птицы в переднюю кромку секции № 2 предкрылков левого полукрыла. Повреждений нет. Столкновение с птицей произошло на неустановленном этапе полета.

Суперджет Якутии сел ниже минимума

Аэропорт Якутск. После посадки на запасном аэродроме Якутск (в аэропорту Нерюнгри метеоусловия не соответствовали посадке) сделана запись в бортовом журнале воздушного судна о подозрении на грубую посадку. При расшифровке полетной информации выявлено превышение вертикальной скорости снижения. Событие относится к очень грубой посадке самолета с массой, не превышающей максимальную посадочную массу. Самолет Sukhoi Superjet 100, рейс СЫЛ-483 Новосибирск — Нерюнгри. АО «Авиакомпания «Якутия».

Самолёт вернулся в Кызыл

Аэропорт Кызыл. Доложено о неисправности системы наддува салона и принятии решения о возврате на аэродром вылета. Посадка выполнена благополучно. Самолет ATR 42−500, рейс TYA62 Кызыл — Красноярск (Емельяново). «НордСтар».

«Сибирь» прервала взлёт в Домодедово

Аэропорт Москва (Домодедово). При разбеге, на скорости 100 км/ч по технической причине экипаж прервал взлет. Принял решение зарулить на стоянку. Самолет В-737, рейс SBI8809 Москва (Домодедово) — Норильск. S7"Авиакомпания «Сибирь».

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