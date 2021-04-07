Москва, , 12:28 — REGNUM После прохождения вакцинации от COVID-19 препаратом «ЭпиВакКорона» у людей пожилого возраста в 94% случаев вырабатываются антитела. Об этом 7 апреля заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов в эфире «Соловьев LIVE».

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"Мы точно знаем, что вакцина может применяться у лиц любого возраста старше 18, сейчас мы пойдем вниз. Мы понимаем, что введение вакцин вызывает образование эффективных антител в 94% случаев», — сказал он.

Также Семенов добавил, что даже в случае, если прошедший вакцинацию «ЭпиВакКороной» окажется в числе меньшинства, на которое данный препарат не подействовал, и заболеет COVID-19, он не умрет от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор», доктор биологических наук Александр Семенов заявил, что все три российские вакцины от коронавирусной инфекции являются эффективными и безопасными и имеют при этом разнонаправленное действие.