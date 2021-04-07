Нур-Султан, , 12:25 — REGNUM Первый компонент вакцины против коронавируса в Казахстане получили 217,1 тыс. человек, сообщили 7 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В ведомстве отметили, что вакцину уже получили 1,1% населения республики. Второй компонент вакцины получили 79,5 тыс. граждан Казахстана. За минувшие сутки, 6 апреля, вакцинировались 23 тыс. человек.

В Алма-Ате прививку получили 47 тыс. человек, в Туркестанской области — 20,3 тыс., Алма-Атинской области — 20 тыс., Нур-Султане — 19,3 тыс.

Напомним, 1 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал правительство за низкие темпы вакцинации населения. Глава государства поручил исправить ситуация в апреле.

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