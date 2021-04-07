Бузулук, Оренбургская область, , 12:24 — REGNUM В Оренбургской области бывший директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга», расположенного в Бузулуке, обвиняется в коррупции и в скором времени окажется на скамье подсудимых, сообщает СУ СКР по региону.

Чиновнице инкриминируют превышение должностных полномочий. Расследование уголовного дела завершилось, материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. По данным следствия, бывшая чиновница в 2019 и 2020 годы незаконно требовала от подчиненного передачи ей части заработной платы.

Стоит отметить, ранее детский центр оказался замешан в скандале о практикующихся в учреждении методах воспитания. Впоследствии по фактам жестокого обращения с детьми возбудили уголовное дело.

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