Детройт, США, , 12:45 — REGNUM Электрический пикап Chevrolet Silverado будет собираться в Детройте-Хамтрамке (США), на том же предприятии, что и электровнедорожник Hummer. Об этом сообщается в пресс-релизе автокомпании.

Серийное производство полностью электрической версии пикапа стартует в скором времени. Новинка позиционируется как прямой конкурент электрического пикапа Ford F-150.

Отмечается, что пикап будет создан с нуля на базе архитектуры Ultium. Запас хода электрического Silverado составит 643,74 км, что на 100 км больше, чем у электрического F-150.

Сроки официальной премьеры электрического пикапа в компании пока не сообщают.

Ранее на авторынке Узбекистана были представлены новые модели — Chevrolet Equinox и Chevrolet Tracker 2021 модельного года. Chevrolet Equinox стоит от 299 000 000 сумов (около 2,17 млн рублей), а Chevrolet Tracker — от 166 899 500 сумов (около 1,21 млн рублей).

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