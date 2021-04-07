Донецк, 7 апреля 2021, 12:23 — REGNUM Ситуация на линии соприкосновения между Украиной и ДНР меняется в худшую сторону. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин 7 апреля в ходе пресс-конференции в Донецке.
Пушилин отметил, что провокационные обстрелы со стороны ВСУ чаще всего начинаются во время посещения региона иностранными представителями.
Пушилин подчеркнул, что ВСУ готовы к началу полномасштабной агрессии, а Украину активно подталкивают к военному конфликту из-за рубежа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР поздравил жителей республики с годовщиной создания государства и поблагодарил Россию за помощь в противостоянии украинской агрессии.
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