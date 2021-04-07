Донецк, 7 апреля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Ситуация на линии соприкосновения между Украиной и ДНР меняется в худшую сторону. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин 7 апреля в ходе пресс-конференции в Донецке.

ИА Красная Весна Ополченец ДНР

«Ситуация на линии соприкосновения, она остаётся крайне неспокойной. Ситуация идёт по нарастающей и меняется в худшую сторону. Увеличивается количество обстрелов», — констатировал он.

Пушилин отметил, что провокационные обстрелы со стороны ВСУ чаще всего начинаются во время посещения региона иностранными представителями.

«Как только приезжают какие-то высокие европейские или американские гости, на своеобразные экскурсии, идёт какая-то демонстрация со стороны ВСУ, наверняка по команде», — сообщил глава ДНР.

Пушилин подчеркнул, что ВСУ готовы к началу полномасштабной агрессии, а Украину активно подталкивают к военному конфликту из-за рубежа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР поздравил жителей республики с годовщиной создания государства и поблагодарил Россию за помощь в противостоянии украинской агрессии.