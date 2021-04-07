Пермь, , 12:14 — REGNUM В Перми парад в честь Дня Победы в 2021 году пройдет на ул. Ленина. Праздничное мероприятие на новое место перенесли в связи с ремонтными работами на Октябрьской площади, сообщает пресс-служба мэрии.

День Победы 9 мая начнется с торжественного прохождения войск Пермского гарнизона. В нем примут участие 20 парадных расчетов, 18 единиц военной техники, над улицей Ленина пролетит два истребителя «Миг-31». Перед торжеством запланированы четыре репетиции — 29 апреля, 3, 5 и 7 мая.

В администрации подчеркнули, что праздничные мероприятия пройдут в городе в случае благоприятной эпидеобстановки и с соблюдением мер безопасности.

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