Казань, , 12:15 — REGNUM В Татарии за минувший день коронавирусная инфекция подтвердилась у 32 человек. Днем ранее заболевание зарегистрировали у 36 жителей. Всего, по информации на 7 апреля, подтверждено 19 665 случаев инфицирования. Выздоровели 16 713 пациентов, за сутки — 49 человек. С начала наблюдения произошло 428 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2. За последние 24 часа жертвами инфекции стали две женщины, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары за сутки госпитализировали 10 человек, 22 — лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 21 носителя вируса, остальные проживают в районах республики.

ИА REGNUM ранее сообщало, на 7 апреля в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 491 362 человека.

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