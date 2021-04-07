Калуга, , 12:41 — REGNUM В Калуге 40-летний предприниматель, совершивший хищение денежных средств МУП «Калугатеплосеть» приговорён судом к четырём годами лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом 7 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Осужденный, занимая должность руководителя строительных организаций, с апреля 2016 года по январь 2017 года в соучастии с бывшим директором МУП «Калугатеплосеть» заключил фиктивные договоры на выполнение работ-услуг на объектах, находящихся в введении предприятия. Без фактически выполненных работ и проведенным оплатам по ним, незаконно, он вывел денежные средства со счетов МУПа на счета подконтрольных ему организаций. При этом работы и услуги по договорам выполнялись за счет сил и средств МУП «Калугатеплосеть». Размер ущерба, причиненного МУП «Калугатеплосеть», превысил 35 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калуге к четырём годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за кражу более 35 млн рублей судом приговорён 43-летний директор МУП «Калугатеплосеть».

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