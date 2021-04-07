Донецк, 7 апреля 2021, 12:19 — REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Донецкой Народной Республики с седьмой годовщиной создания государства. Об этом он заявил 7 апреля в ходе пресс-конференции в Донецке.
Пушилин напомнил, что ДНР была создана из-за несогласия населения Донбасса с результатами государственного переворота в Киеве.
Глава ДНР поблагодарил Россию за поддержку сопротивления украинской агрессии.
Напомним, ранее министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова рассказала, что Киев пытается любыми способами спровоцировать конфликт в Донбассе, в том числе провокационными заявлениями о вступлении Украины в НАТО.
Читайте также: Киев всячески провоцирует Донбасс — МИД ДНР