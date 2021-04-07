Донецк, , 12:19 — REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Донецкой Народной Республики с седьмой годовщиной создания государства. Об этом он заявил 7 апреля в ходе пресс-конференции в Донецке.

«7 апреля 2014 года была провозглашена Донецкая Народная Республика», — сказал он.

Пушилин напомнил, что ДНР была создана из-за несогласия населения Донбасса с результатами государственного переворота в Киеве.

«Мы стали определённым заслоном от русофобии, неонацизма, уничтожения некогда своих русских сограждан. Они стали не интересны новой власти в Киеве», — добавил он.

Глава ДНР поблагодарил Россию за поддержку сопротивления украинской агрессии.

Напомним, ранее министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова рассказала, что Киев пытается любыми способами спровоцировать конфликт в Донбассе, в том числе провокационными заявлениями о вступлении Украины в НАТО.

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