Ульяновск, , 12:10 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сдал позиции в рейтинге влияния глав регионов. Основной причиной стал парламентский кризис в Димитровграде. Это следует из аналитического доклада Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Сергей Морозов удержался во второй губернаторской группе «Сильное влияние» (всего их три), но при этом переместился вниз: если в феврале он занимал 39 место, то по итогам марта оказался на 45-й строчке, сдав шесть позиций.

«В экспертной среде популярно мнение о высокой вероятности замены этого губернатора в 2021 году. Но нельзя полностью исключать и того, что Кремль может отложить это решение на фоне ряда острых политических проблем в регионе, с которыми пришлось бы столкнуться новому врио губернатора», — отмечается в сообщении.

Эксперты в качестве «более проблемной муниципальной повестки» называют скандал в гордуме Димитровграда, где в 2018 году подавляющее большинство мандатов (26 из 30) получили члены партии КПРФ. Городской парламент может ждать роспуск из-за непроведения заседаний в течение трех последних месяцев. Причиной стал парламентский кризис из-за выхода из фракции ряда депутатов и равенства противостоящих групп.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года 61-летний губернатор Сергей Морозов, который руководит регионом более 15 лет, заявил, что готов участвовать в выборах главы региона в сентябре 2021 года.

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