Москва, , 12:10 — REGNUM Банк России продолжает вымаривать экономику страны искусственно созданным денежным голодом. Об этом 7 апреля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал высказывание российского исполнительного директора в МВФ Алексея Можина, который сказал, что рост экономики РФ в 2021 и в 2022 годах значительно превысит докризисные темпы развития.

«У меня вопрос, а за счет чего это должно случиться? — поинтересовался Делягин. — Банк России продолжает вымаривать экономику и людей России искусственно созданным денежным голодом. Минфин продолжает рассматривать в качестве своего главного приоритета (если верить его политике, а не словам) блокирование развития страны. И откуда здесь возьмется экономический рост? Где основания? Что делает руководство страны для того, чтобы выполнить свои обещания и оправдать прогнозы? Начинается какой-то бессмысленный писк в стиле батутов Рогозина».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, что российская экономика сможет вернуться к докризисным показателям лишь к концу 2021 года.

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