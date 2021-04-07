Москва, , 12:14 — REGNUM Функцию автоматического формирования сертификатов о вакцинации от COVID-19 на английском языке запустило на портале госуслуг Минцифры России. Об этом 7 апреля рассказал журналистам замглавы ведомства Олег Качанов.

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Как отметил заместитель министра, данная процедура является согласованной с российским Минздравом, транслитерация будет соответствующей правилам МВД.

«Сертификат вакцинированного в формате QR-кода будет сформирован с указанием сведений загранпаспорта в том случае, если данные заграничного паспорта указаны пользователем в личном кабинете на портале госуслуг», — сказал Качанов.

Также он отметил, что, как предполагается, жители России смогут пользоваться данными сертификатами с портала госуслуг для того, чтобы ездить за границу. При этом замглавы Минцифры подчеркнул, что во время тестирования нового сервиса в сертификате были использованы только российские паспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор», доктор биологических наук Александр Семенов заявил, что все три российские вакцины от коронавирусной инфекции являются эффективными и безопасными, и имеют при этом разнонаправленное действие.