Нур-Султан, , 12:10 — REGNUM Волатильность российского рубля и изменение мировых цен на нефть повлияли на ослабление курса тенге. Об этом 7 апреля заявил директор департамента монетарных операций Национального банка республики Нуржан Турсунханов.

По его словам, за неделю цена на нефть марки Brent уменьшилась на 4,1%. Кроме того, на рынке нефти сохраняется нестабильность из-за введения ограничительных мер в ряде европейских стран.

Кроме того, давление на нефтяные котировки оказала договоренность ОПЕК+ об увеличении объема добычи нефти и возможный выход Ирана на этот рынок.

Турсунханов добавил, что на снижение курса тенге также повлияло ослабление рубля, связанное с санкциями стран запада и обострением ситуации в Донбассе.

Отметим, 7 апреля на биржевых торгах курс тенге торгуется в пределах 430,8−430,85 тенге за доллар.