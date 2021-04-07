Самара, , 12:34 — REGNUM Провести проверку исполнения обязательств перед жителями Самарской области по обеспечению их бесплатными лекарствами поручил глава региона Дмитрий Азаров. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

«Выписанные рецепты и полученные лекарства — это разные данные. По выписанным рецептам ситуация более менее, я так понимаю. А вот по полученным лекарствам? Мы что их не отслеживаем?» — заявил Азаров на совещании в правительстве региона.

По сообщению пресс-службы областного правительства, доклад сотрудников министерства здравоохранения региона сильно отличался от реальных сообщений жителей области, перенесших операции на сердце или страдающих острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые обращались также и лично к Азарову в соцсетях с жалобами на то, что не получают положенные лекарства.

В результате глава области поручил создать комиссию, которая проведет проверку по данным фактам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области Дмитрий Азаров потребовал провести честную ревизию результатов работы системы здравоохранения Самарской области.