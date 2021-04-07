Москва, , 12:09 — REGNUM Около миллиона трудовых мигрантов могут в ближайшее время приехать в Россию, сообщил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в интервью «Российской газете».

Такое произойдёт после возобновления с 1 апреля авиасообщения со странами Средней Азии. При этом сдерживающим фактором, по мнению главы организации, является количество рейсов.

«Мы ждём миллион человек», — сказал Коженов.

В настоящее время недельный поток составляет 5−6 тысяч человек. При этом ситуация резко изменится, считает эксперт, после открытия наземных погранпереходов.

Как сообщало ИА REGNUM, к возвращению мигрантов готовятся власти Москвы. В конце марта они обсудили с представителями бизнеса механизм привлечения трудовых мигрантов на строительные объекты. Для этого разработан и утверждён специальный алгоритм.

16 марта в Узбекистане открылось представительство Московского многофункционального миграционного центра.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Москвы объяснили застройщикам механизм привлечения мигрантов