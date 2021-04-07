Златоуст, Челябинская область, , 12:08 — REGNUM Сотрудники ФСБ работают в мэрии Златоуста Челябинской области в рамках проверки оперативной информации. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе челябинского управления этого ведомства.

Других подробностей там раскрывать пока не стали.

Как сообщало ИА REGNUM, силовики пришли в администрацию Златоуста утром 7 апреля. Их интересуют документы, связанные с городским жилищно-коммунальным хозяйством.

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