Москва, , 12:08 — REGNUM Законопроект о возвращении индексации пенсий работающих пенсионеров внес в Госдуму госсовет Адыгеи, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

Законопроектом предусмотрен возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров в 2022 году.

Применение меры крайне негативно сказалось на финансовом положении пенсионеров и привело к существенному снижению покупательной способности граждан. Кроме того, в качестве ответной меры со стороны: граждан последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров, отметили авторы.

По данным Росстата по состоянию на 1 января 2016 года в России насчитывалось 15,259 млн работающих пенсионеров.

Накануне 6 апреля законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам внесло в Госдуму Заксобрание города Севастополя.

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