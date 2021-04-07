Кемерово, , 12:07 — REGNUM Власти Кемеровской области намерены на 30% увеличить вывоз угля в восточном направлении к 2024 году. Об этом заявил глава региона Сергей Цивилёв на пресс-конференции «900 дней. Новый этап развития», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он напомнил, что особое внимание экспортному потенциалу Кузбасса уделяет в том числе президент страны Владимир Путин. В связи с принято решение дальше расширять Восточный полигон РЖД.

«Уже в 2022 году на восток будет отправлено 58 млн тонн угля, а в 2024 году — 68 млн тонн. При этом последние четыре года мы стоим на одной цифре — в 53 млн тонн угля. Увеличение пропускной способности — важное стратегическое решение, которое позволит развивать отрасль и планировать инвестиции», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минтранса РФ Виталий Савельев заверил, что занимается вопросами по стройке на Восточном полигоне в ежедневном режиме.

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