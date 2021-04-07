Джакарта, , 12:06 — REGNUM Министр связи и информатики Индонезии Джонни Плейт заявил, что Индонезия 12 раз протестировала сеть 5G в период с 2017 по 2020 год, в частности, на Азиатских играх 2018 года, сообщает Kompas.

Тестирования сети проводилось правительство вместе с пятью операторами сотовой связи в Индонезии.

Согласно имеющимся данным, было проведено не менее 580 испытаний сети 5G 219 операторами в 100 странах.

Министр отметил, что использование услуг сети 5G в странах Юго-Восточной Азии по-прежнему ограничено. Например, в Сингапуре подключение к 5G достигает лишь 2,28% от общего числа пользователей сотовой связи, в Таиланде — 0,85%, а на Филиппинах — 0,07% пользователей.