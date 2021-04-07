Пенза, , 12:17 — REGNUM В Пензенской области на конкурсной основе выберут главного архитектора. Соответствующее поручено прозвучало от врио губернатора Олега Мельниченко.

Временно исполняющий обязанности глава области обратился в союз архитекторов России с целью предложения возможных кандидатур на эту дожность. Мельниченко поручил региональному правительству разработать положение о проведении соответствующего конкурса с указанием четких требований к соискателям. Сформированная конкурсная комиссия оценит профессиональные навыки претендентов на должность главного архитектора Пензенской области. О начале конкурса объявят дополнительно.

Во время первого оперативного совещания, 29 марта, врио губернатора Олег Мельниченко объявил о решении сменить руководство департамента градостроительства и архитектуры области. Возглавлял департамент с 2017 года Леонид Иоффе.

В настоящее время исполняет обязанности начальника департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области — главного архитектора Пензенской области Татьяна Николаева.

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