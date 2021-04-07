Москва, , 12:04 — REGNUM О консультациях с помощью телемедицины подробно осведомлены 26% жителей России. Примерное представление имеют 42%. Ничего не знают о телемедицине 32%, приводит данные ИХ «Ромир».

Телемедицине в той или иной степени доверяют лишь 25% опрошенных. Опасаются консультироваться с врачами и лечиться онлайн 57% граждан. Затруднились ответить 18%.

Иногда пользуются услугами телемедицины только 10%, регулярно — 3%. Не успели опробовать онлайн-консультации с врачами, но планируют 21%. Не имеют таких планов 69% граждан.

Опрос проведен в марте 2021 года. Опрошены 1500 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России половина медицинских учреждений имеют информационные системы, которые способны удовлетворить требования закона о телемедицине.

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