Токио, , 12:02 — REGNUM Проведение эстафеты олимпийского огня в префектуре Осака (Япония) отменено из-за резкого роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 апреля заявил губернатор префектуры Хирофуми Ёсимура.

«Мы приняли решение о необходимости воздерживаться от выхода на улицу на всей территории префектуры Осака. Поэтому отменяем эстафету олимпийского огня», — отметил он.

Эстафета олимпийского огня, стартовавшая 25 марта, должна была пройти в Осаке 13−14 апреля.

7 апреля в Осаке выявлено 878 новых случаев заражения коронавирусом — за сутки.

Олимпиада в Токио перенесена с 2020 на 2021 г. из-за пандемии. Игры пройдут 23 июля — 8 августа.