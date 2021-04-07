Нальчик, , 12:02 — REGNUM В Кабардино-Балкарии построят приют для бездомных животных, в котором будут содержаться до 500 собак. Он будет открыт в Нальчике в районе Прохладненского шоссе, сообщил 6 апреля глава администрации городского округа Таймураз Ахохов.

Проект будет реализован к концу 2021 года. На строительство приюта необходимо направить около 26 млн рублей. В настоящее время изыскиваются источники финансирования проекта.

Предполагается, что в будущем приюте будут оказывать поступившим на содержание животным всю необходимую ветеринарную помощь, в том числе проводить вакцинацию и стерилизацию. На территории объекта будут построены вольеры, ветеринарный и санитарный блоки.

Напомним, ранее глава регионального исполкома ОНФ Евгений Бакаев заявил о том, что бездействие республиканских и муниципальных властей привело к тяжелой ситуации с бездомными животными в Кабардино-Балкарии.