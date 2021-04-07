Набережные Челны, Татарстан, 7 апреля, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В сети появилось тизерное изображение нового ралли-болида КамАЗа с бескапотной кабиной от грузовиков нового семейства K5. Тизер размещён на странице eugene_arttime в социальной сети Instagram.

Eugene_arttime / Instagram Тизер нового ралли-болида КамАЗа

На данный момент заводская раллийная команда «КамАЗ-Мастер» разрабатывает принципиально новый спортивный прототип машины с бескапотной кабиной от Mercedes-Benz Actros BM963 2012 модельного года.

По словам руководителя команды Владимира Чагина, сейчас специалисты ведут сборку рамы болида, а также завершаются работы по формированию его внешнего вида.

Сборку автомобиля планируют завершить через два месяца, чтобы успеть к участию в ралли «Шелковый путь».

В предыдущих командных соревнованиях «КамАЗ-Мастер» использовал два типа болидов: бескапотный 43 509 и с капотом — 43 509К (с кабиной от Mercedes-Benz Zetros).

Ранее директор по маркетингу и рекламе ПАО «КамАЗ» Ашот Арутюнян сообщил, что в 2020 году на долю КамАЗа приходилось 43% продаж всех грузовиков в России, а в январе 2021 года — 49%.

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