Ростов-на-Дону, , 12:01 — REGNUM В Ростове-на-Дону жители ряда многоквартирных домов остались без газа из-за аварии. На месте продолжают работать сотрудники филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Экстренный сигнал об отключении газа поступил от жителей Кировского района. Дома расположены в границах улицы Пушкинской, проспекта Ворошиловского и переулков Газетный и Малый. К предполагаемому месту происшествия были направлены аварийные службы. Специалисты прочищают подземный газопровод низкого давления.

Подача газа возобновится в течение дня 7 апреля.