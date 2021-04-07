Симферополь, , 12:01 — REGNUM Обвинение в получении взятки в особо крупном размере предъявлено начальнику следственного управления УМВД России по городу Симферополю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю.

Уголовное дело было возбуждено руководителем ГСУ СКР по Крыму и Севастополю Владимиром Терентьевым. По версии следствия, в феврале 2021 года местный предприниматель обратился к знакомым с просьбой помочь в прекращении в отношении него следственных действий. Посредники вышли на начальника СУ УМВД России по Симферополю, который потребовал денежное вознаграждение.

Полицейский был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю при передаче ему взятки в 7,5 млн рублей 5 апреля в одном из кафе Симферополя. В настоящее время фигуранту дела предъявлено обвинение, следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

В СК пояснили, что также установлены и «другие должностные лица, причастные к коррупционной схеме».

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму на взятке в 7,5 млн рублей задержан высокопоставленный полицейский