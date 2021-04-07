Улан-Удэ, , 11:58 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ пьяный мужчина спускался на простынях из запертой квартиры. Его не смутило то, что квартира располагалась на пятом этаже многоквартирного дома.

Очевидцы опасного спуска позвонили правоохранителям. По их словам, мужчина спустился на балкон квартиры на четвёртом этаже и хотел двигаться дальше. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии вызвали пожарных и скорую помощь, а сами пытались уговорить его оставаться на месте.

«Сотрудник вневедомственной охраны поднялся в люльке прибывшего автоподъемника МЧС, загрузил туда мужчину и спустил на землю. Мужчину передали врачам для осмотра и полицейским для дальнейшего разбирательства», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Росгвардии по республике.

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