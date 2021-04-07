Москва, , 11:58 — REGNUM Китай выстоял под градом санкций и идеально отреагировал на коронабесие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал высказывание российского исполнительного директора в МВФ Алексея Можина о том, что пандемия укрепила позиции Китая в мировой экономике.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

«Да, с этим можно согласиться, — сказал Делягин. — Во-первых, очень важна морально-психологическая составляющая. Китай выстоял под градом санкций, Китай идеально отреагировал с точки зрения людей, запуганных коронабесием. И Китай победил «корону» и является идеальным государством с эпидемиологической точки зрения. При том, что его медицина остается откровенно слабой. Это вам не Советский Союз. Он показал, что он эффективнее всех реагирует на угрозы. Второе. Китайская экономика первая вошла в кризис. Но если верить официальной статистике, то китайская экономика уже демонстрирует какой-то рост. Весь мир валяется в пыли и продолжает рушиться, а экономика КНР встала на ноги и идет своей дорогой. То есть она лучше всех. И мы видим восстановление грузоперевозок».

Кроме того, как пояснил Делягин, китайское руководство проводит вменяемую внешнюю экспансию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Можин заявил, что пандемия коронавирусной инфекции лишь укрепила экономические позиции Китая на мировой арене.

Читайте ранее в этом сюжете: Представитель РФ в МВФ заявил об усилении экономики Китая из-за пандемии