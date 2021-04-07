Чебоксары, , 11:56 — REGNUM В Чувашии задержана жительница Шумерли, которую подозревают в мошенничестве через сайт знакомств. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Мужчина обратился в полицию 6 апреля, сообщив, что познакомился с девушкой на сайте знакомств и, поверив «в её романтические чувства», решил помочь со средствами на лечение. По данным правоохранителей, он взял 400 тыс. рублей кредита и перевёл подруге по переписке.

В ведомстве отмечают, что подполковник полиции по фотографии на аватарке опознал 26-летнюю шумерлинку, которая однажды обращалась в отделение полиции. Уточняется, что подозреваемая в ходе допроса признала вину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было возбуждено уголовное дело по аналогичной статье в отношении 29-летнего гражданина Нигерии. По предварительным данным, он обещал жительнице Чувашии выслать «дорогой подарок» при условии оплаты 600 тыс. рублей за оформление и доставку посылки. Расследование продолжается.

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