Уфа, , 12:04 — REGNUM Гражданина Нигерии обвинили в мошенничестве в крупном размере в Башкирии. Об этом 7 апреля сообщает ГТРК «Башкортостан», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов республики.

По версии следствия, осенью 2020 года фигурант уголовного дела находился в Московской области и через социальную сеть познакомился с женщиной, которой сообщил, что работает военным хирургом в Йемене. Следователи считают, что через месяц обвиняемый попросил женщину получить посылку на хранение, при этом она должна оплатить доставку груза в сумме порядка 345 тысяч рублей. По версии следствия, фигурант уголовного дела пообещал вернуть эти деньги позже.

Отмечается, что женщина перечислила вышеуказанную сумму, после чего обвиняемый скрылся и потратил деньги на свои нужды. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

В результате 6 апреля Сибайский городской суд республики избрал меру пресечения гражданину Нигерии.

«По решению суда, обвиняемый будет находиться под стражей до 29 апреля 2021 года», — передают журналисты сообщение объединенной пресс-службы судов Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии сотрудников колледжа заподозрили в хищении 5 млн рублей.