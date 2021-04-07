Ростов-на-Дону, , 11:54 — REGNUM В Ростовской области в период с 29 марта по 4 апреля выявили второй случай заболевания гриппом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего в регионе за неделю зарегистрировано 11 986 случаев заболевания ОРВИ (ниже эпидпорога на 22,5%), в областном центре — 4 454 случая заболевания ОРВИ (ниже эпид порога на 16%). Частота госпитализаций снизилось на 17% по сравнению с предшествующей неделей.

При этом на Дону в ходе еженедельного вирусологического мониторинга гриппа и ОРВИ, участниками которого стали 65 человек, был определён один вирус гриппа В — у непривитого ребёнка. Этот случай заболевания гриппом стал вторым в Ростовской области с начала 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области растёт заболеваемость ОРВИ