11 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 12:00 — REGNUM В московской галерее «Здесь на Таганке» проходит коллективная выставка «Смотрящий за землянами». Проект объединяет более 300 работ начинающих и известных художников, созданных в разных стилях и жанрах. Это живопись, графика, скульптура, коллажи, видео-арт, одежда, аксессуары, а также яркие инсталляции. Фоторепортаж ИА REGNUM из залов галереи.

Выставка «Смотрящий за землянами» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Планета, младенец, пряжа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Многообразие работ объединяет общая тема — космос. Рассуждения авторов о внеземных цивилизациях представлены образами инопланетных цивилизаций и жителей других планет. Современному искусству доступны разные материалы для воплощения задуманного. Это не только живопись, но разнообразная ткань, металл, картон, пряжа, каждый выбирал свой способ представить работу в искусстве.

Выставка «Смотрящий за землянами» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Посетители на выставке «Смотрящий за землянами» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспонат на выставке «Смотрящий за землянами» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Смотрящий за землянами» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Синтез и неожиданные сочетания различных стилей и жанров помогают создать интересный художественный образ. Работы авторов подчеркивают простоту и незамысловатость и претендуют на положительный отклик у зрителя. Организовал выставку художник, дизайнер, экспериментатор Андрей Бартенев.

ЖКХ тоже космос Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Космонавты из СССР и инопланетяне Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Марс наш! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспонаты с выставки «Смотрящий за землянами» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Экспонаты с выставки «Смотрящий за землянами» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка проходит в галерее «Здесь на Таганке» в Центральном округе Москвы в здании по улице Таганская, дом 31/22. Галерея входит в сеть современных выставочных площадок «Объединение выставочных залов Москвы», работающих с разными видами и жанрами традиционного и современного искусства. Работы на космическую тему можно посмотреть до 18 апреля.