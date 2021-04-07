Волгоград, , 12:02 — REGNUM Группу нелегальных трудовых мигрантов задержали полицейские в Светлоярском районе Волгоградской области. Иностранцы на такси ехали на работу в Чеченскую Республику, сообщили 7 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Пять автомашин такси, следующих из столичного региона, остановили для плановой проверки инспекторы на посту «Чапурниковский». В автомобилях находились 18 граждан Республики Узбекистан. Со слов мигрантов, они направлялись в Чеченскую Республику для работы в тепличных хозяйствах. Все иностранцы находились на территории России незаконно.

Пассажиров такси доставили в отдел полиции, в отношении них составлены административные материалы.