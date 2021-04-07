Киев, , 12:02 — REGNUM «Оружие почищено и подготовлено», — об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук, комментируя возможность начала полномасштабной войны на Украине.

«Буду стрелять до последнего, пока руки оружие будут держать, и пока видеть врага буду. Я его, сукиного сына, к себе не приглашал. Сам пришёл. Я его убью», — пообещал 87-летний политик.

Напомним, ранее бывший спикер минобороны Украины по вопросам конфликта в Донбассе Андрей Лысенко заявил, что «вторжение России» является лишь вопросом времени. Отметим, что при этом власти Украины в течение семи лет бездоказательно обвиняют РФ в свершившемся «вторжении» в Донбасс.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук предложил перенести площадку переговоров в рамках Трёхсторонней контактной группы в Польшу.

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