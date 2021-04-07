Павловск, Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM Директор Дома ветеранов №1 Санкт-Петербурга, депутат муниципального образования Павловска 52-летний Максим Щербаков арестован по подозрению в получении взятки.

Как сообщает 7 апреля издание «Фонтанка», Щербаков был задержан еще в середине марта по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. После чего его поместили в СИЗО, но это решение директор обжаловал.

«До решения суда директор Дома ветеранов войны и труда №1 Максим Щербаков временно отстранен от должности, — прокомментировали ИА REGNUM в пресс-службе комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. — Учреждение работает в обычном режиме».