Архангельск, , 11:52 — REGNUM В Архангельске перед судом предстанут бывший следователь УМВД и адвокат, подозреваемые в служебном подлоге и мошенничестве.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре, в мае 2019 года адвокат, вступив в сговор со следователем, не оказывал юридическую помощь подследственному и не принимал участия в следственных действиях. При этом денежное вознаграждение за свою «работу» адвокат получил.

В 2020 году в ходе рассмотрения в суде по существу указанного уголовного дела подсудимый заявил, что часть документов содержит сведения, не соответствующие действительности, и дело было судом возвращено.

Уголовное дело в отношении следователя и адвоката было возбуждено по материалам РУФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время следователь уволен со службы, защитник лишен статуса адвоката. Вину в совершенных преступлениях они не признали.

Дело рассмотрит Октябрьский районный суд Архангельска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске адвокат предстанет перед судом по обвинению в посредничестве при передаче особо крупной взятки руководству суда.