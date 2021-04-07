Москва, , 11:58 — REGNUM Все три российские вакцины от коронавирусной инфекции являются эффективными и безопасными, и имеют при этом разнонаправленное действие. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор», доктор биологических наук Александр Семенов в интервью «Российской газете».

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»Это как разное оружие, разные снаряды, но все они в конечном счете губительны для коронавируса», — сказал он.

Также руководитель центра «Вектор» отметил, что, по его мнению, создание за очень короткий срок вакцин разнонаправленного действия является большим достижением российской науки.

Кроме того, Семенов пояснил, что «Спутник V» является векторной вакциной, «ЭпиВакКорона» — пептидной, а «КовиВак» — цельновирусной. Ввиду этого все три препарата являются разнонаправленными, однако данное обстоятельство, как указал ученый, может помочь подобрать препарат в каждом отдельном случае, учитывая возраст, особенности организма и наличие заболеваний у пациента.

«Цельновирионная вакцина действует как мощный молот, — раз, и осталось от вируса мокрое место; векторная, как меч, — рубанул, и голова с плеч. Ну, а пептидная — это примерно то же самое, как ударить вирус острым кинжалом в самое сердце», — добавил он.

При этом ученый уточнил, что в настоящее время отечественные специалисты ведут исследования применения вакцин разной направленности, однако в какой-то момент данные препараты будут применять по сезонам. Как считает Семенов, это может случиться через два-три года и тогда такие вакцины, по его мнению, необходимо будет использовать один раз в год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал перспективной идею производства вакцины «Спутник V» в Пакистане.