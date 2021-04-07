Москва, , 11:50 — REGNUM Федеральной антимонопольной службе будет крайне сложно доказать факт того, что цены в РФ растут вследствие заговора монополистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал обещания ФАС провести проверку по поводу обоснованности повышения цен производителями овощей в России.

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«Во-первых, заговор крайне сложно доказать. Ну, встречался человек со своим конкурентом, ну, поиграли вместе с теннис, потом выпили пива и расстались крайне довольные. Где криминал? Да, после этого одновременно изменилась их ценовая политика. Ну и что? Докажите, что это был сговор. Не докажете. Это раз, — пояснил Делягин. — С другой стороны для того, чтобы злоупотреблять монопольным положением, совершенно не нужно о чем-то договариваться. Все крупные фирмачи смотрят друг на друга, и иногда они действуют по умолчанию, не сговариваясь. Кто-то один повышает цену, и вслед за ним повышают цену все остальные. Все».

Как полагает Делягин, антимонопольная служба РФ обещает искать то, что она заведомо не сможет доказать, и то, что, строго говоря, не нужно.

«Иными словами, антимонопольная служба обещает заняться демонстративной деятельностью. Но наши монополисты видели и не такое и отнесутся к происходящему спокойно. Справедливости ради надо сказать, что у антимонопольной службы очень ограниченные права. Она не может на самом деле бороться с произволом монополий», — полагает Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ФАС не исключают того, что некоторые организации могли воспользоваться доминирующим положением или вступить в сговор с целью завышения стоимости своих товаров.

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