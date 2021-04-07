Калуга, , 12:36 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 60 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 7 апреля. Днём ранее, 6 апреля, в регионе было зарегистрировано 59 случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 32 756 человек, 1873 человека находятся на лечении, 30 590 человек выздоровели.

За сутки от новой коронавирусной инфекции умерли три человека, а за все время пандемии от COVID-19 в регионе скончались 293 человека.

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