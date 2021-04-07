Рязань, , 11:51 — REGNUM Ещё 51 носителя коронавируса выявили в Рязанской области 7 апреля, это на одного человека больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выписаны после лечения 59 пациентов, трое скончались.

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С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 26 673 жителей. Показатель заболеваемости составляет 2399,75 на 100 тысяч населения. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 11 194 человека. Выздоровели 24 760 человек.

По данным федерального оперативного штаба, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 390 пациентов, в том числе смерть трёх человек подтверждена за прошедшие сутки.