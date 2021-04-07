Москва, , 11:50 — REGNUM Законопроект о возвращении дореформенного пенсионного возраста внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

«Фракция вносит важнейший законопроект, который касается многострадальной пенсионной реформы. Мы вновь вносим законопроект, который предлагает вернуть возраст выхода на пенсию для женщин — 55 лет, для мужчин — 60 лет», — сказал Миронов.

Он назвал реформу пенсионной системы большой ошибкой и призвал оперативно ее исправить.

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