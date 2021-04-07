Иваново, 7 апреля 2021, 11:49 — REGNUM Новый начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ивановской области полковник полиции Сергей Логинов представлен губернатору Станиславу Воскресенскому 7 апреля, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Нового руководителя ведомства представил заместитель командующего Центральным округом войск национальной гвардии РФ полковник Алексей Сальников. Сегодня же в ходе рабочей встречи новый глава управления и губернатор обсудили актуальные направления работы ведомства.
Сергей Логинов назначен на должность начальника управления директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации приказом от 3 марта 2021 года. Логинов — уроженец Владимира, окончил Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний по специальности «юриспруденция». Принимал участие в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона. Последняя занимаемая должность — заместитель начальника Управления Росгвардии по Владимирской области.