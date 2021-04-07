Саратов, , 12:18 — REGNUM В Саратовской области вторые сутки от коронавируса умирают по шесть пациентов. Всего с начала пандемии, по информации на 7 апреля, от COVID-19 скончался 851 житель региона.

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Как сообщает облминздрав, жертвами инфекции за сутки стали пять женщин и один мужчина в возрасте от 64 до 78 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области коронавирусную инфекцию за сутки зарегистрировали в 146 случаях. Всего с начала наблюдения COVID-19 выявили, по информации на 7 апреля, у 55 833 человек. Днем ранее заболели 148 жителей. Выздоровели за все время 50 512 пациентов, или 90,5%, за сутки — 144 человека.

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