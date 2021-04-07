Исламабад, , 11:56 — REGNUM Россия влияет на стабильность в Южной Азии и в мире в целом. Об этом министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил 7 апреля на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Россия этом регионе — фактор стабильности. Но не только на региональном уровне, она является фактором стабильности на международной арене», — подчеркнул глава пакистанской дипломатии.

Куреши отметил, что Исламабад намерен строить отношения доверия и дружбы с Москвой, это один из приоритетов политики Пакистана. Одно из направлений взаимодействия — проект газопровода «Пакистанский поток». Кроме того, стороны будут расширять и укреплять сотрудничество в образовании и на пространстве ШОС.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров по итогам переговоров с Куреши заявил, что Россия продолжит помогать Пакистану в борьбе с терроризмом, она также готова поставлять этой стране сжиженный природный газ и помочь с организацией производства антикоронавирусной вакцины «Спутник V».

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