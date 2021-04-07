Оксана Переможенко, 7 апреля 2021, 14:30 — REGNUM 6 апреля 2017 года Европейский парламент проголосовал за безвизовый режим для граждан Украины. В связи с четвертой годовщиной безвизового режима с ЕС на Telegram-канале украинского издания Klimenko Time организовали опрос. Читателям предложили ответить на вопросы, кто и как часто пользовался «благами» безвизового режима с ЕС.
На момент публикации материала 8% опрошенных ответили, что часто пользуются «благами безвиза», 21% ответили, что пару раз пользовались, 4% были в ЕС только на заработках, 17% не попользовались «благами» безвизового режима, но планируют, а 50% ответили, что совсем не имеют возможности воспользоваться «благами» безвизового режима. Проголосовали 5898 человек.
«До майдана каждый год ездила как турист, после майдана не могу себе этого позволить», — рассказала Lydmila Lydmila о своих поездках в страны Европейского союза.
Ниже она также добавила: «Наша компания работала с рынком СНГ, зарплата у меня была 4000 [гривен] плюс премия 100% — всего 8000 (доллар по 8 [гривен]), теперь у меня зарплата 11 000, премий нет вообще (доллар 28 [гривен]), а с прошлого года после локдауна вообще нас на полставки отправили… вот и считайте».
Она также указала на взаимосвязь между государственным переворотом на Украине (так называемый Майдан 2014 года) и социально-экономическими последствиями для страны.
«Украина самая бедная страна в Европе. Что у нас самые низкие пенсии и зарплаты… Может, это не инженеры плохие, а власть тупая? Которая за печенюшки угробила свою страну? Или тебе тяжело проследить связь: Майдан — Украина самая нищая в Европе?» — ответила Lydmila Lydmila одному из своих оппонентов.
Некоторые из читателей отметили, что в основном в выигрыше от безвизового режима остались жители западных областей Украины.
«На западе Украины многие пользуются. Безвиз как раз западенцам и был больше всего выгоден», — написал Vlad.
«Самое главное, ждали безвиз заробитчане, остальным он особо и не нужен», — поделился своим мнением Alexander S.
«Тем, кто часто ездил в ЕС, безвиз особо не помог, как ездили так и ездят, а те, кто никогда не ездил из-за финансовых возможностей, так и не будут ездить. Безвиз ни о чём», — написал Opus Magnum.
«Безвиз с ассоциацией прежде всего выгоден Европе», — заметил Юрий Юрий.
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Напомним, 6 апреля 2017 года депутаты Европарламента проголосовали за безвизовый режим для граждан Украины. Закон о безвизовом режиме был подписан 17 мая 2017 года во французском Страсбурге спикером Европарламента Антонио Таяни и министром внутренних дел Мальты Кармео Арбелой.
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