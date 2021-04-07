Черкесск, , 11:45 — REGNUM В Карачаево-Черкесии реализуется крупный проект по развитию овцеводства и производства баранины. Власти республики намерены вывести регион в лидеры в этой отрасли. Об этом сообщил 6 апреля глава субъекта Рашид Темрезов в ходе торжественной церемонии закладки первого камня в основу нового проекта — строительства откормочной площадки для овец.

«Мы себе поставили одну задачу, она амбициозная, — стать лидерами по овцеводству в Российской Федерации. И я думаю, мы шаг за шагом к этой планке сегодня двигаемся», — заявил Темрезов.

В проект по развитию овцеводства входит строительство откормочного комплекса в поселке Ударный Прикубанского района и модернизация мясоперерабатывающего предприятия в Черкесске. Запуск завода планируется на конец 2021 года.