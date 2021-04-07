Сеул, , 12:46 — REGNUM В Южной Корее наблюдается сокращение численности населения. Об этом сообщает Asia Business Daily со ссылкой на представителей министерства внутренних дел и безопасности.

Согласно опубликованным данным, на конец марта численность населения страны составила 51 705 905 человек, что на 123 118 человек меньше, чем в конце 2020 года.

Известно, что сокращение населения наблюдается на протяжении трёх месяцев подряд.

Число домохозяйств в стране увеличилось на 0,28%, до 23,16 млн, среднее число членов семьи, напротив, упало до рекордно низкого уровня — 2,23 человека.

Доля домохозяйств, состоящих из четырёх и более человек, также упала до рекордно низкого уровня 19,6%. А 39,5% домохозяйств в стране пришлись на домохозяйства, состоящие из одного человека.

Отмечается, что 14,8% от общей численности населения приходится на детей, 16,4% — на подростков, 20,2% — на молодёжь, 16,6% — на пожилых людей в возрасте старше 65 лет.